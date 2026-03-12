Adana’da bir genç dehşet saçtı: "Kendimi ve evi yakacağım" | Video 12.03.2026 | 07:13 Adana’da bir genç, eline aldığı kolonya şişesiyle "Kendimi ve evi yakacağım" diyerek balkondan bağırınca mahallede panik yaşandı. Polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken genç, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu ikna edilerek evden çıkartıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Çukurova ilçesi'ne bağlı Huzurevleri Mahallesi 77173 Sokak'taki 15 katlı bir apartmanın 9'uncu katında meydana geldi. İddiaya göre, madde etkisinde olduğu öne sürülen E.A. (25), eline aldığı kolonya şişesiyle kendisini ve evini yakacağını söyleyerek bağırmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri görünce daha da sinirlenen genç, "Polis ve itfaiye gitmezse evi yakarım" diyerek balkondan tehditler savurdu. Polisleri istemediğini söyleyen genç, "Polisler gitsin, polisleri sevmiyorum" diye bağırdı.



Olay yerine sevk edilen müzakereci polisler, E.A.'yı kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri de merdivenle daireye girmeye çalışınca daha da sinirlenen E.A. "Polis ve itfaiye gitsin bir şey yapmayacağım. Zorla evime girmeye çalışıyorlar, hakkımda şikayet yok" diyerek bağırıp, tehditler savurdu.



E.A., yaklaşık 4 saatin sonunda ikna edildi ve kapıyı açıp aşağı indi. E.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. E.A.'nın daha önceden de evini yakmaya çalıştığı öğrenildi.