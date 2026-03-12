Video Yaşam Havai fişekleri peş peşe arkadaşlarının üzerine ateşledi | Video
Havai fişekleri peş peşe arkadaşlarının üzerine ateşledi | Video

Havai fişekleri peş peşe arkadaşlarının üzerine ateşledi | Video

12.03.2026 | 10:55

Diyarbakır’da bir motosikletli, düzeneğe koyduğu havai fişekleri şaka amacıyla arkadaşlarının bulunduğu yöne peş peşe ateşledi. Sürücünün sanal medyada paylaştığı görüntüleri tepki çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletli bir kişi, elindeki düzenekte bulunan havai fişekleri arkadaşlarının bulunduğu bölgeye doğru peş peşe ateşledi. O anlar, saniye saniye motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Sürücünün paylaştığı görüntülerde havai fişeğin ateşlenmesiyle gençlerin panikle kaçıştığı, ardından yapılan şakadan hoşlanmayan bir kişinin motosikletliyi kovaladığı görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Havai fişekleri peş peşe arkadaşlarının üzerine ateşledi | Video 00:34
Havai fişekleri peş peşe arkadaşlarının üzerine ateşledi | Video 12.03.2026 | 10:55
Müge Anlı ile Güven Bana Bilişim Sınıfı açıldı | Video 05:09
Müge Anlı ile Güven Bana Bilişim Sınıfı açıldı | Video 12.03.2026 | 10:40
Sultanbeyli’de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı | Video 00:46
Sultanbeyli'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı | Video 12.03.2026 | 09:50
Bursa’da apartmanın çatı katında yangın | Video 00:44
Bursa'da apartmanın çatı katında yangın | Video 12.03.2026 | 08:45
Erzincan’da iki vaşak böyle görüntülendi | Video 00:24
Erzincan’da iki vaşak böyle görüntülendi | Video 12.03.2026 | 08:06
Hatay’da bir evin kurşunlanma anı kamerada | Video 00:41
Hatay’da bir evin kurşunlanma anı kamerada | Video 12.03.2026 | 07:46
Hatay’da 45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı | Video 00:33
Hatay'da 45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı | Video 12.03.2026 | 07:46
Motosiklete çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı | Video 01:01
Motosiklete çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı | Video 12.03.2026 | 07:25
Mersin’de motosikleti ön tekerini kaldıran sürücüye 21 bin 694 lira ceza | Video 00:43
Mersin'de motosikleti ön tekerini kaldıran sürücüye 21 bin 694 lira ceza | Video 12.03.2026 | 07:25
Kütahya’da babanın çatıdan attığı demir oğlunun ölümüne neden oldu | Video 01:04
Kütahya’da babanın çatıdan attığı demir oğlunun ölümüne neden oldu | Video 12.03.2026 | 07:13
Adana’da bir genç dehşet saçtı: Kendimi ve evi yakacağım | Video 04:24
Adana’da bir genç dehşet saçtı: "Kendimi ve evi yakacağım" | Video 12.03.2026 | 07:13
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 00:14
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 11.03.2026 | 22:28
Esra Erol Uluslararası Yardım İşaretini Programda Uygulamalı Gösterdi 00:26
Esra Erol Uluslararası Yardım İşaretini Programda Uygulamalı Gösterdi 11.03.2026 | 21:14
Bahçesaray’daki minik hasta helikopter ambulansla Van’a sevk edildi 01:36
Bahçesaray'daki minik hasta helikopter ambulansla Van'a sevk edildi 11.03.2026 | 21:02
Bursa’da otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1 yaralı 00:49
Bursa'da otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1 yaralı 11.03.2026 | 19:44
Müge Anlı sırra kadem basan Ece Küçükdoğan’ı buldu! Ailesiyle yüzleşen genç kız: Babam oltayla şiddet gösteriyordu! 02:12
Müge Anlı sırra kadem basan Ece Küçükdoğan’ı buldu! Ailesiyle yüzleşen genç kız: Babam oltayla şiddet gösteriyordu! 11.03.2026 | 18:22
İnternetten ikinci el far almak isterken 240 bin TL dolandırıldı | Video 01:42
İnternetten ikinci el far almak isterken 240 bin TL dolandırıldı | Video 11.03.2026 | 15:14
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem | Video 00:45
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem | Video 11.03.2026 | 14:28
Açık bırakılan pencereden girerek evi istila eden güvercinler kamerada | Video 00:46
Açık bırakılan pencereden girerek evi istila eden güvercinler kamerada | Video 11.03.2026 | 14:02
Boğazdaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Yolcu gemisinin kaptanı alkollü çıkmıştı! 04:59
Boğazdaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Yolcu gemisinin kaptanı alkollü çıkmıştı! 11.03.2026 | 13:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY