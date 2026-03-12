Bursa'da apartmanın çatı katında yangın | Video
12.03.2026 | 08:45
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
