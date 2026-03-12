Erzincan’da iki vaşak böyle görüntülendi | Video
12.03.2026 | 08:06
Erzincan’da nesli tükenme tehlikesindeki iki vaşak Keşiş Dağı kırsalında görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan iki vaşak, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takıldı. Ender rastlanan vaşakların doğal yaşam alanında kar üzerinde kendilerini temizledikleri anlar görüldü.
İzlendiklerini fark eden vaşaklar, daha sonra koşarak bulundukları yerden uzaklaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
Erzincan’da iki vaşak böyle görüntülendi | Video 12.03.2026 | 08:06
00:41
Hatay’da bir evin kurşunlanma anı kamerada | Video 12.03.2026 | 07:46
00:33
Hatay'da 45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı | Video 12.03.2026 | 07:46
01:01
Motosiklete çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı | Video 12.03.2026 | 07:25
00:43
01:04
Kütahya’da babanın çatıdan attığı demir oğlunun ölümüne neden oldu | Video 12.03.2026 | 07:13
04:24
Adana’da bir genç dehşet saçtı: "Kendimi ve evi yakacağım" | Video 12.03.2026 | 07:13
00:14
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 11.03.2026 | 22:28
00:26
Esra Erol Uluslararası Yardım İşaretini Programda Uygulamalı Gösterdi 11.03.2026 | 21:14
01:36
Bahçesaray'daki minik hasta helikopter ambulansla Van'a sevk edildi 11.03.2026 | 21:02
00:49
Bursa'da otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1 yaralı 11.03.2026 | 19:44
02:12
01:42
İnternetten ikinci el far almak isterken 240 bin TL dolandırıldı | Video 11.03.2026 | 15:14
00:45
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem | Video 11.03.2026 | 14:28
00:46
04:59
03:45
Edirne'de yerde can çekişen vatandaşa kimse yardım etmedi | Video 11.03.2026 | 13:40
00:26
Narkotik köpeği milyonluk uyuşturucu sevkiyatına geçit vermedi | Video 11.03.2026 | 12:51
00:23
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli adliyede | Video 11.03.2026 | 12:22
04:20
Muz paketleme tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video 11.03.2026 | 11:25