Müge Anlı ile Güven Bana Bilişim Sınıfı açıldı | Video 12.03.2026 | 10:40 Araştırmacı- gazeteci Müge Anlı ile Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönten, İstanbul İl Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentürk, Rahmi Özkan, Şevki Sözen sınıfın açılışını yapmak üzere Gaziosmanpaşa Ortaokulundalardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ekranların güvenilir ismi araştırmacı gazeteci Müge Anlı; geçtiğimiz yaz bilgi, güven ve heyecanın dorukta yaşandığı "Müge Anlı ile Güven Bana" programıyla izleyici karşısına çıkmıştı. Program, yalnızca bir yarışma formatı olmanın ötesine geçerek iyiliğin yarıştığı bir projeye dönüştü. Müge Anlı, ağırladığı ünlü isimlerle birlikte ihtiyaç sahibi okullara milyonlarca liralık bağış yapılmasına öncülük etti.

"Müge Anlı ile Güven Bana"nın ilk bölümünün konukları Avukat Rahmi Özkan ile Prof. Dr. Şevki Sözen olmuştu. Heyecan dolu yarışmada kazanılan 1 milyon 500 bin TL'lik ödül, İstanbul'daki Gaziosmanpaşa Ortaokulu'na Bilişim Sınıfı yapılması amacıyla bağışlanmıştı.

Gaziosmanpaşa Ortaokulu'ndaki Bilişim Sınıfı Tamamlandı

Bağışla yapımı tamamlanan bilişim sınıfının dün açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Müge Anlı, Rahmi Özkan ve Şevki Sözen katıldı. Okulda düzenlenen açılış töreninde Müge Anlı'yı karşılarında gören öğrencilerin coşkusu ve mutluluğu dikkat çekti. Törene ayrıca Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Mustafa Topsakal da katıldı. Birlikte kurdeleyi keserek bilişim sınıfının açılışını yaptılar.

Açılışta konuşan usta gazeteci Müge Anlı, "Güven Bana" programında kazanılan bağışlarla birçok okulda daha benzer çalışmaların gerçekleştirildiğini ve bu projelerin açılışlarının da ilerleyen süreçte yapılacağını söyledi. Yapılan bağışların yalnızca bilişim sınıflarıyla sınırlı olmadığı, okulların spor tesisleri ve acil ihtiyaçları için de destek sağlandığını belirti.

Velilerin Okuma-Yazma Öğrendiği Sınıfı Ziyaret Etti

Öte yandan okulda sınıfları gezen Müge Anlı, "Benim için çok özel, gurur kaynağı" dediği bir sınıfı da ziyaret etti. Müge Anlı, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleriyle Okuma Yazma Seferberliği başlatmıştı. Seferberlik kapsamında bugüne kadar çok sayıda yetişkin okuma yazma öğrenmişti. Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda da ilçede yaşayan ve okuma yazma bilmeyen yetişkinler için açılan bir sınıfın bulunması memnuniyetle karşılandı. Müge Anlı, ziyaret sırasında sınıfa girdiğinde okuma yazmayı yeni öğrenen kadın kursiyerlere matematik dersi verildiği anlara şahit oldu.