Sultanbeyli'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı | Video

12.03.2026 | 09:50

Sultanbeyli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adrese sahte plakalı araçla gelen 3 şüphelinin üzerinden yaklaşık 1 kilogram marihuana ele geçirilirken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultanbeyli'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde ticareti suçunun işlenmesinin önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalamasına yönelik çalışmalar yürütüldü. 3 Mart saat 21.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde şüpheli şahıslarca narkotik madde ticareti yapıldığı belirlenirken, drone destekli gerçekleştirilen fiziki ve teknik takipler sonucunda şüpheli şahısların tespit edilen adresine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda adres içerisinde M.L.Ş. (41) isimli şahıs yakalanırken; yapılan aramalarda ise 11,87 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon esnasında adres önüne gelen ve şüpheli hareketlerde bulunan bir aracın durdurulmasının ardından ise kimlik bilgileri tespit edilen S.A. (23), Y.S. (29) ve S.Ö. (28) isimli şahısların yapılan kontrollerinde ve araç içerisindeki aramalarda; 968,7 gram marihuana, 1 adet hassas terazi ve 50 bin 450 TL nakit para ele geçirilen şahıslar yakalandı. Ayrıca araçta takılı olan plakanın sahte olduğu belirlenmesi üzerine araç muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili yakalana şüpheli şahıslar "TCK-188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 4 Mart tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

