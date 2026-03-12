Sultanbeyli'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı | Video
12.03.2026 | 09:50
Sultanbeyli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adrese sahte plakalı araçla gelen 3 şüphelinin üzerinden yaklaşık 1 kilogram marihuana ele geçirilirken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyon esnasında adres önüne gelen ve şüpheli hareketlerde bulunan bir aracın durdurulmasının ardından ise kimlik bilgileri tespit edilen S.A. (23), Y.S. (29) ve S.Ö. (28) isimli şahısların yapılan kontrollerinde ve araç içerisindeki aramalarda; 968,7 gram marihuana, 1 adet hassas terazi ve 50 bin 450 TL nakit para ele geçirilen şahıslar yakalandı. Ayrıca araçta takılı olan plakanın sahte olduğu belirlenmesi üzerine araç muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili yakalana şüpheli şahıslar "TCK-188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 4 Mart tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
