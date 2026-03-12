Karaman’da bir kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 12.03.2026 | 11:06 Karaman’da hafif ticari aracın çarptığı üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Ahi Evran Bulvarı üzerinde bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar D.(23) idaresindeki hafif ticari araç Nafiz A.'nın(54) kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklete kontrolsüz kavşakta çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan elektrikli motosikletin sürücüsü Nafiz A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kavşakta çarpışan araçların savrulma anı yer alıyor.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.