Video Yaşam Karaman’da bir kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video
Karaman’da bir kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video

Karaman’da bir kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video

12.03.2026 | 11:06

Karaman’da hafif ticari aracın çarptığı üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Ahi Evran Bulvarı üzerinde bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar D.(23) idaresindeki hafif ticari araç Nafiz A.'nın(54) kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklete kontrolsüz kavşakta çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan elektrikli motosikletin sürücüsü Nafiz A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kavşakta çarpışan araçların savrulma anı yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Karaman’da bir kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 01:20
Karaman’da bir kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 12.03.2026 | 11:06
Sarıyer’de 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu: 4 yaralı | Video 01:50
Sarıyer'de 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu: 4 yaralı | Video 12.03.2026 | 11:03
Havai fişekleri peş peşe arkadaşlarının üzerine ateşledi | Video 00:34
Havai fişekleri peş peşe arkadaşlarının üzerine ateşledi | Video 12.03.2026 | 10:55
Müge Anlı ile Güven Bana Bilişim Sınıfı açıldı | Video 05:09
Müge Anlı ile Güven Bana Bilişim Sınıfı açıldı | Video 12.03.2026 | 10:40
Beyoğlu’nda kendisini darbeden adamı silahla vurdu: Beni vuranı tanımıyorum | Video 00:29
Beyoğlu’nda kendisini darbeden adamı silahla vurdu: "Beni vuranı tanımıyorum" | Video 12.03.2026 | 10:18
Sultanbeyli’de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı | Video 00:46
Sultanbeyli'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı | Video 12.03.2026 | 09:50
Bursa’da apartmanın çatı katında yangın | Video 00:44
Bursa'da apartmanın çatı katında yangın | Video 12.03.2026 | 08:45
Erzincan’da iki vaşak böyle görüntülendi | Video 00:24
Erzincan’da iki vaşak böyle görüntülendi | Video 12.03.2026 | 08:06
Hatay’da bir evin kurşunlanma anı kamerada | Video 00:41
Hatay’da bir evin kurşunlanma anı kamerada | Video 12.03.2026 | 07:46
Hatay’da 45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı | Video 00:33
Hatay'da 45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı | Video 12.03.2026 | 07:46
Motosiklete çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı | Video 01:01
Motosiklete çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı | Video 12.03.2026 | 07:25
Mersin’de motosikleti ön tekerini kaldıran sürücüye 21 bin 694 lira ceza | Video 00:43
Mersin'de motosikleti ön tekerini kaldıran sürücüye 21 bin 694 lira ceza | Video 12.03.2026 | 07:25
Kütahya’da babanın çatıdan attığı demir oğlunun ölümüne neden oldu | Video 01:04
Kütahya’da babanın çatıdan attığı demir oğlunun ölümüne neden oldu | Video 12.03.2026 | 07:13
Adana’da bir genç dehşet saçtı: Kendimi ve evi yakacağım | Video 04:24
Adana’da bir genç dehşet saçtı: "Kendimi ve evi yakacağım" | Video 12.03.2026 | 07:13
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 00:14
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 11.03.2026 | 22:28
Esra Erol Uluslararası Yardım İşaretini Programda Uygulamalı Gösterdi 00:26
Esra Erol Uluslararası Yardım İşaretini Programda Uygulamalı Gösterdi 11.03.2026 | 21:14
Bahçesaray’daki minik hasta helikopter ambulansla Van’a sevk edildi 01:36
Bahçesaray'daki minik hasta helikopter ambulansla Van'a sevk edildi 11.03.2026 | 21:02
Bursa’da otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1 yaralı 00:49
Bursa'da otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1 yaralı 11.03.2026 | 19:44
Müge Anlı sırra kadem basan Ece Küçükdoğan’ı buldu! Ailesiyle yüzleşen genç kız: Babam oltayla şiddet gösteriyordu! 02:12
Müge Anlı sırra kadem basan Ece Küçükdoğan’ı buldu! Ailesiyle yüzleşen genç kız: Babam oltayla şiddet gösteriyordu! 11.03.2026 | 18:22
İnternetten ikinci el far almak isterken 240 bin TL dolandırıldı | Video 01:42
İnternetten ikinci el far almak isterken 240 bin TL dolandırıldı | Video 11.03.2026 | 15:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY