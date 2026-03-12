Karaman’da bir kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video
12.03.2026 | 11:06
Karaman’da hafif ticari aracın çarptığı üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
