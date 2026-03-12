Son dakika... İran uçaklarının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video
12.03.2026 | 07:54
Son dakika haberleri... ABD ve İsrail güçlerinin İran'a ait askeri uçakları vurma anına ait görüntüler ortaya çıktı! CENTCOM’un kamuoyu ile paylaştığı yeni saldırı görüntülerinde, İran rejimine ait çok sayıda askeri uçağın hava saldırıları ile imha edildiği görüldü.
