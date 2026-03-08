Video Dünya Norveç’teki ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama | Video
Norveç’teki ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama | Video

Norveç’teki ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama | Video

08.03.2026 | 08:50

Norveç’teki ABD Oslo Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Norveç'teki ABD Oslo Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldiği bildirildi. Oslo polisinden yapılan açıklamada, patlamanın yerel saatle 01:00 sıralarında yaşandığı belirtilerek, bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği aktarıldı. Patlamanın nedeninin bilinmediği ifade edilen açıklamada, "Polis büyükelçilikle diyalog halinde ve herhangi bir yaralı olduğuna dair bir rapor yok" denildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Norveç’teki ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama | Video 00:09
Norveç’teki ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama | Video 08.03.2026 | 08:50
İran’ın hedef aldığı Beyt Şemeş’teki yıkımı A Haber görüntüledi | Video 06:05
İran'ın hedef aldığı Beyt Şemeş'teki yıkımı A Haber görüntüledi | Video 07.03.2026 | 14:30
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu! Uçuşlar geçici olarak askıya alındı | Video 01:05
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar geçici olarak askıya alındı | Video 07.03.2026 | 12:19
Erbil’de otel yakınlarında İHA saldırısı: 4 İHA imha edildi | Video 00:41
Erbil'de otel yakınlarında İHA saldırısı: 4 İHA imha edildi | Video 07.03.2026 | 10:33
Son dakika | İsrail polisi A Haber ekibini alıkoydu | Video 08:28
Son dakika | İsrail polisi A Haber ekibini alıkoydu | Video 06.03.2026 | 15:29
Hamaney’in konutu böyle vuruldu | Video 00:16
Hamaney'in konutu böyle vuruldu | Video 06.03.2026 | 14:51
İran’dan Tel Aviv’e yeni saldırı! | Video 00:29
İran'dan Tel Aviv'e yeni saldırı! | Video 06.03.2026 | 12:42
Oval Ofis’te Donald Trump için dua halkası | Video 02:15
Oval Ofis'te Donald Trump için dua halkası | Video 06.03.2026 | 08:29
Katar, ABD üssünü hedef alan İHA saldırısının önlendiğini duyurdu | Video 02:01
Katar, ABD üssünü hedef alan İHA saldırısının önlendiğini duyurdu | Video 06.03.2026 | 07:28
İran’dan israil’e yeni füze saldırısı! 01:35
İran'dan israil'e yeni füze saldırısı! 06.03.2026 | 00:13
İran dronu Nahçıvan’a düştü! | Video 02:33
İran dronu Nahçıvan'a düştü! | Video 05.03.2026 | 12:24
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi: Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi | Video 28:58
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi: "Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi" | Video 05.03.2026 | 12:03
ABD Senatosu’nda İran krizi: Eski savaş gazisinin kolunu kırıp dışarı attılar! ‘İsrail için ölüme gitmek istemiyoruz’ | Video 01:18
ABD Senatosu’nda İran krizi: Eski savaş gazisinin kolunu kırıp dışarı attılar! ‘İsrail için ölüme gitmek istemiyoruz’ | Video 05.03.2026 | 10:58
İsrail’den Tahran’ın doğusuna yeni saldırı! A Haber bölgeyi görüntüledi | Video 05:34
İsrail'den Tahran'ın doğusuna yeni saldırı! A Haber bölgeyi görüntüledi | Video 04.03.2026 | 11:14
Kuveyt ordusunun engellediği füzenin enkazı evin üzerine düştü: 1 ölü, 4 yaralı! | Video 00:06
Kuveyt ordusunun engellediği füzenin enkazı evin üzerine düştü: 1 ölü, 4 yaralı! | Video 04.03.2026 | 08:19
SON DAKİKA | ABD’nin Bağdat’taki hava üssüne drone saldırısı | Video 02:48
SON DAKİKA | ABD'nin Bağdat'taki hava üssüne drone saldırısı | Video 04.03.2026 | 08:13
İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 10 kişi öldü, 14 kişi yaralandı | Video 02:08
İsrail’in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 10 kişi öldü, 14 kişi yaralandı | Video 04.03.2026 | 07:33
Suudi Arabistan’daki ABD Büyükelçiliği’ne İHA saldırısı | Video 00:23
Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği'ne İHA saldırısı | Video 03.03.2026 | 09:24
ABD İran Donanması’na düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaştı | Video 00:13
ABD İran Donanması’na düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaştı | Video 03.03.2026 | 08:18
ABD Savaş Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine’den İran savaşı açıklaması | Video 19:35
ABD Savaş Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine'den İran savaşı açıklaması | Video 02.03.2026 | 16:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY