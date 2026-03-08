Norveç’teki ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama | Video
08.03.2026 | 08:50
Norveç’teki ABD Oslo Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:09
Norveç’teki ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama | Video 08.03.2026 | 08:50
06:05
İran'ın hedef aldığı Beyt Şemeş'teki yıkımı A Haber görüntüledi | Video 07.03.2026 | 14:30
01:05
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar geçici olarak askıya alındı | Video 07.03.2026 | 12:19
00:41
Erbil'de otel yakınlarında İHA saldırısı: 4 İHA imha edildi | Video 07.03.2026 | 10:33
08:28
Son dakika | İsrail polisi A Haber ekibini alıkoydu | Video 06.03.2026 | 15:29
00:16
Hamaney'in konutu böyle vuruldu | Video 06.03.2026 | 14:51
00:29
İran'dan Tel Aviv'e yeni saldırı! | Video 06.03.2026 | 12:42
02:15
Oval Ofis'te Donald Trump için dua halkası | Video 06.03.2026 | 08:29
02:01
Katar, ABD üssünü hedef alan İHA saldırısının önlendiğini duyurdu | Video 06.03.2026 | 07:28
01:35
İran'dan israil'e yeni füze saldırısı! 06.03.2026 | 00:13
02:33
İran dronu Nahçıvan'a düştü! | Video 05.03.2026 | 12:24
28:58
01:18
05:34
00:06
02:48
SON DAKİKA | ABD'nin Bağdat'taki hava üssüne drone saldırısı | Video 04.03.2026 | 08:13
02:08
00:23
Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği'ne İHA saldırısı | Video 03.03.2026 | 09:24
00:13
ABD İran Donanması’na düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaştı | Video 03.03.2026 | 08:18