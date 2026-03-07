İran'ın hedef aldığı Beyt Şemeş'teki yıkımı A Haber görüntüledi | Video

07.03.2026 | 14:30

İran ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları aralıksız devam ediyor. A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, adeta harabeye dönen o bölgeye giderek yaşanan büyük yıkımı yerinde görüntüledi.