İsrail gazetecilerin kaldığı oteli vurdu: A Haber ekibi de ölümden döndü! | Video

08.03.2026 | 13:38

Beyrut'ta gece saatlerinde yaşanan saldırı adeta kabusa dönüştü. İsrail'e ait silahlı insansız hava araçları, sivillerin ve medya mensuplarının konakladığı oteli doğrudan hedef aldı. Bina sarsıldı ve koridorlar çığlık sesleriyle doldu. O anlarda otelin üst katlarında bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ile kameraman Hüseyin Koçak, duman ve karanlık içinde yangın merdivenlerinden aşağı inerek saldırıdan sağ çıktı.