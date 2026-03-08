Video Dünya İsrail gazetecilerin kaldığı oteli vurdu: A Haber ekibi de ölümden döndü! | Video
İsrail gazetecilerin kaldığı oteli vurdu: A Haber ekibi de ölümden döndü! | Video

İsrail gazetecilerin kaldığı oteli vurdu: A Haber ekibi de ölümden döndü! | Video

08.03.2026 | 13:38

Beyrut'ta gece saatlerinde yaşanan saldırı adeta kabusa dönüştü. İsrail'e ait silahlı insansız hava araçları, sivillerin ve medya mensuplarının konakladığı oteli doğrudan hedef aldı. Bina sarsıldı ve koridorlar çığlık sesleriyle doldu. O anlarda otelin üst katlarında bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ile kameraman Hüseyin Koçak, duman ve karanlık içinde yangın merdivenlerinden aşağı inerek saldırıdan sağ çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail gazetecilerin kaldığı oteli vurdu: A Haber ekibi de ölümden döndü! | Video 04:33
İsrail gazetecilerin kaldığı oteli vurdu: A Haber ekibi de ölümden döndü! | Video 08.03.2026 | 13:38
İsrail, Lübnan’da üç katlı binaya saldırdı: en az 19 ölü | Video 00:12
İsrail, Lübnan’da üç katlı binaya saldırdı: en az 19 ölü | Video 08.03.2026 | 13:34
İran’dan İsrail’e fırlatılan misilleme füzeleri Hayfa semalarında görüntülendi 00:56
İran'dan İsrail'e fırlatılan misilleme füzeleri Hayfa semalarında görüntülendi 08.03.2026 | 09:29
İsrail Beyrut’taki bir otel binasını vurdu: 4 ölü, 10 yaralı | Video 00:19
İsrail Beyrut'taki bir otel binasını vurdu: 4 ölü, 10 yaralı | Video 08.03.2026 | 09:04
İspanya Başbakanı Sanchez’den Türk bayraklı paylaşım | Video 00:11
İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım | Video 08.03.2026 | 08:56
Norveç’teki ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama | Video 00:09
Norveç’teki ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama | Video 08.03.2026 | 08:50
İran’ın hedef aldığı Beyt Şemeş’teki yıkımı A Haber görüntüledi | Video 06:05
İran'ın hedef aldığı Beyt Şemeş'teki yıkımı A Haber görüntüledi | Video 07.03.2026 | 14:30
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu! Uçuşlar geçici olarak askıya alındı | Video 01:05
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar geçici olarak askıya alındı | Video 07.03.2026 | 12:19
Erbil’de otel yakınlarında İHA saldırısı: 4 İHA imha edildi | Video 00:41
Erbil'de otel yakınlarında İHA saldırısı: 4 İHA imha edildi | Video 07.03.2026 | 10:33
Son dakika | İsrail polisi A Haber ekibini alıkoydu | Video 08:28
Son dakika | İsrail polisi A Haber ekibini alıkoydu | Video 06.03.2026 | 15:29
Hamaney’in konutu böyle vuruldu | Video 00:16
Hamaney'in konutu böyle vuruldu | Video 06.03.2026 | 14:51
İran’dan Tel Aviv’e yeni saldırı! | Video 00:29
İran'dan Tel Aviv'e yeni saldırı! | Video 06.03.2026 | 12:42
Oval Ofis’te Donald Trump için dua halkası | Video 02:15
Oval Ofis'te Donald Trump için dua halkası | Video 06.03.2026 | 08:29
Katar, ABD üssünü hedef alan İHA saldırısının önlendiğini duyurdu | Video 02:01
Katar, ABD üssünü hedef alan İHA saldırısının önlendiğini duyurdu | Video 06.03.2026 | 07:28
İran’dan israil’e yeni füze saldırısı! 01:35
İran'dan israil'e yeni füze saldırısı! 06.03.2026 | 00:13
İran dronu Nahçıvan’a düştü! | Video 02:33
İran dronu Nahçıvan'a düştü! | Video 05.03.2026 | 12:24
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi: Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi | Video 28:58
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi: "Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi" | Video 05.03.2026 | 12:03
ABD Senatosu’nda İran krizi: Eski savaş gazisinin kolunu kırıp dışarı attılar! ‘İsrail için ölüme gitmek istemiyoruz’ | Video 01:18
ABD Senatosu’nda İran krizi: Eski savaş gazisinin kolunu kırıp dışarı attılar! ‘İsrail için ölüme gitmek istemiyoruz’ | Video 05.03.2026 | 10:58
İsrail’den Tahran’ın doğusuna yeni saldırı! A Haber bölgeyi görüntüledi | Video 05:34
İsrail'den Tahran'ın doğusuna yeni saldırı! A Haber bölgeyi görüntüledi | Video 04.03.2026 | 11:14
Kuveyt ordusunun engellediği füzenin enkazı evin üzerine düştü: 1 ölü, 4 yaralı! | Video 00:06
Kuveyt ordusunun engellediği füzenin enkazı evin üzerine düştü: 1 ölü, 4 yaralı! | Video 04.03.2026 | 08:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY