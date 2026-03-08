İsrail gazetecilerin kaldığı oteli vurdu: A Haber ekibi de ölümden döndü! | Video
08.03.2026 | 13:38
Beyrut'ta gece saatlerinde yaşanan saldırı adeta kabusa dönüştü. İsrail'e ait silahlı insansız hava araçları, sivillerin ve medya mensuplarının konakladığı oteli doğrudan hedef aldı. Bina sarsıldı ve koridorlar çığlık sesleriyle doldu. O anlarda otelin üst katlarında bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ile kameraman Hüseyin Koçak, duman ve karanlık içinde yangın merdivenlerinden aşağı inerek saldırıdan sağ çıktı.
