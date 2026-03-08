İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım | Video
08.03.2026 | 08:56
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sanal medya hesabından Türk bayraklı paylaşım yaptı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sanal medya hesabından, son dönemde kendisine ilgi gösteren Türk sanal medya kullanıcılarına selam gönderdi. İspanya'nın Kastilya ve Leon özerk yönetiminde 15 Mart'ta yapılacak yerel parlamento seçimleri öncesinde, lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Soria kentinde yaptığı mitingden 'Türk bayraklı' bir görüntü paylaşan Sanchez, "Türk sanal medya paylaşımcıları topluluğuna selamlar" diye yazdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım | Video 08.03.2026 | 08:56
00:09
Norveç’teki ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama | Video 08.03.2026 | 08:50
06:05
İran'ın hedef aldığı Beyt Şemeş'teki yıkımı A Haber görüntüledi | Video 07.03.2026 | 14:30
01:05
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar geçici olarak askıya alındı | Video 07.03.2026 | 12:19
00:41
Erbil'de otel yakınlarında İHA saldırısı: 4 İHA imha edildi | Video 07.03.2026 | 10:33
08:28
Son dakika | İsrail polisi A Haber ekibini alıkoydu | Video 06.03.2026 | 15:29
00:16
Hamaney'in konutu böyle vuruldu | Video 06.03.2026 | 14:51
00:29
İran'dan Tel Aviv'e yeni saldırı! | Video 06.03.2026 | 12:42
02:15
Oval Ofis'te Donald Trump için dua halkası | Video 06.03.2026 | 08:29
02:01
Katar, ABD üssünü hedef alan İHA saldırısının önlendiğini duyurdu | Video 06.03.2026 | 07:28
01:35
İran'dan israil'e yeni füze saldırısı! 06.03.2026 | 00:13
02:33
İran dronu Nahçıvan'a düştü! | Video 05.03.2026 | 12:24
28:58
01:18
05:34
00:06
02:48
SON DAKİKA | ABD'nin Bağdat'taki hava üssüne drone saldırısı | Video 04.03.2026 | 08:13
02:08
00:23
Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği'ne İHA saldırısı | Video 03.03.2026 | 09:24
00:13
ABD İran Donanması’na düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaştı | Video 03.03.2026 | 08:18