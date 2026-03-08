İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım | Video 08.03.2026 | 08:56 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sanal medya hesabından Türk bayraklı paylaşım yaptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sanal medya hesabından, son dönemde kendisine ilgi gösteren Türk sanal medya kullanıcılarına selam gönderdi. İspanya'nın Kastilya ve Leon özerk yönetiminde 15 Mart'ta yapılacak yerel parlamento seçimleri öncesinde, lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Soria kentinde yaptığı mitingden 'Türk bayraklı' bir görüntü paylaşan Sanchez, "Türk sanal medya paylaşımcıları topluluğuna selamlar" diye yazdı.