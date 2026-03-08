‘Şarkıyı kısa tutalım’ sözüne kızan Mustafa Topaloğlu sahneyi terk etti!

08.03.2026 | 22:49

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu, geçtiğimiz gün bir konser verdi. Konser sırasında ‘şarkıyı kısa tutalım’ sözü söyleyen bir dinleyiciye Mustafa Topaloğlu’nun tepkisi sert oldu. Ünlü şarkıcı o söz sonrası sahneyi terk etti. İşte o anlar!