"Aynı Yağmur Altında" setinde derbi rüzgarı! Hülya Avşar ve Birand Tunca iddiaya girdi: "Beşiktaş mı kazanacak Galatasaray mı? | Video
07.03.2026 | 17:07
"Aynı Yağmur Altında" dizisinin setinde romantik rüzgarlar eserken, dev derbi heyecanı setin havasını bir anda değiştirdi! Başrol oyuncuları Hülya Avşar ve Birand Tunca, Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması öncesi birbirine meydan okuyarak iddiaya girdi. Çekim aralarında sahadaki rekabeti sete taşıyan ikilinin neşeli atışmaları kameralara yansırken, hayranları "İddiayı kazanan ne alacak?" sorusunun yanıtını beklemeye başladı.
