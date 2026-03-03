Dev elbiseyi 5 yaşındaki kızı düzeltti! Teyana Taylor ve minik kızının kalp ısıtan anları viral oldu | Video

03.03.2026 | 10:29

Hollywood'un en prestijli gecelerinden biri olan 2026 Actor Ödülleri'nde (eski adıyla SAG Ödülleri) şıklık yarışı yaşanırken, gecenin asıl yıldızı dev bütçeli elbiseler giyen starlar değil, 5 yaşındaki minik bir kız çocuğu oldu. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Teyana Taylor'ın kızı Rue Rose, annesinin elbisesini düzelttiği anlarla interneti kasıp kavurdu.