İlker Aksum’un minik kızı Lila yine iştahlı halleriyle güldürdü! İşte o anlar!

05.03.2026 | 20:38

Oyuncu İlker Aksum, geçtiğimiz aylarda minik kızı Lila’nın dünyaya gelmesiyle ilk kez baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İlker Aksum, sık sık kızıyla sosyal medyada paylaşım yapıyor. Ünlü oyuncunun minik kızı Lila ise sevimli halleriyle beğeni topluyor. İlker Aksum bu kez kızının ekşi bir portakalı iştahla yediği o eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. İşte o sevimli anlar!