Şarkıcı Çelik’ten anlamlı hareket! Depremzede ailelerin bakkal ve eczane borçlarını kapattı

Şarkıcı Çelik’ten anlamlı hareket! Depremzede ailelerin bakkal ve eczane borçlarını kapattı
03.03.2026 | 21:20
Ünlü şarkıcı Çelik, bir kez daha kalpleri ısıttı. Ünlü şarkıcı Çelik, Hatay ve İskenderun’da depremzedelerle bir araya geldi. Ünlü şarkıcı, bazı ailelerin bakkal ve eczane borçlarını kapatıp faturalarını ödedi. İşte sosyal medyaya da damga vuran o anlar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
00:23
00:24
Şarkıcı Hatice cam silerken herkesi korkuttu! 02.03.2026 | 23:12
00:28
01:17
00:09
67 yaşındaki Madonna'dan flaş video! Manken gibi yürüdü... | Video 01.03.2026 | 09:54
01:31
00:48
00:50
00:17
01:14
00:31
00:59
00:20
Alişan, kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu 24.02.2026 | 23:30
00:55
Mesut Özil’in 'Ronaldo mu Messi mi' sorusuna verdiği cevap beğeni topladı! 24.02.2026 | 21:51
00:23
00:22
00:13
00:27
Cansel Elçin'den sevimli oğlu Atlas ile eğlenceli paylaşım | Video 21.02.2026 | 10:09