Şarkıcı Çelik’ten anlamlı hareket! Depremzede ailelerin bakkal ve eczane borçlarını kapattı

03.03.2026 | 21:20

Ünlü şarkıcı Çelik, bir kez daha kalpleri ısıttı. Ünlü şarkıcı Çelik, Hatay ve İskenderun’da depremzedelerle bir araya geldi. Ünlü şarkıcı, bazı ailelerin bakkal ve eczane borçlarını kapatıp faturalarını ödedi. İşte sosyal medyaya da damga vuran o anlar!