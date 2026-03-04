Video Magazin Filozof Atakan 6 yıl sonra video yayınladı: İnanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
Filozof Atakan 6 yıl sonra video yayınladı: İnanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

Filozof Atakan 6 yıl sonra video yayınladı: İnanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

04.03.2026 | 08:37

Türkiye’nin 10 yaşındayken bir kitapçıda yaptığı felsefi yorumlarla tanıdığı ve günlerce konuştuğu “Filozof Atakan” lakaplı Atakan Kayalar, uzun bir sessizliğin ardından yeniden sahneye çıktı. Şimdi 16 yaşında olan Kayalar, hem değişimiyle hem de yeni kariyer planıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

