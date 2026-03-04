Yeşilçam yıldızı Hale Soygazi yıllar sonra yeniden ortaya çıktı!
04.03.2026 | 20:50
Türk sinemasının zarif güzellerinden oyuncu Hale Soygazi, uzun süredir gözlerden uzakta bir hayat sürüyordu. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda görüntülenen Hale Soygazi, bugün bir AVM’de görüntülenerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Hale Soygazi’nin dikkat çeken o açıklamaları!
