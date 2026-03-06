Samet Akaydin eşi Hazal Çağlar’a aşkını bir kez daha ilan etti
06.03.2026 | 19:16
Milli futbolcu Samet Akaydın, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Hazal Çağlar’la dünyaevine girdi. Samet Akaydın ve Hazal Çağlar’ın görkemli düğününe ünlüler akın etmişti. Ünlü futbolcu, verdiği röportajda eşine aşkını bir kez daha ilan etti. İşte Samet Akaydın’ın o aşk dolu sözleri!
Samet Akaydin eşi Hazal Çağlar'a aşkını bir kez daha ilan etti 06.03.2026 | 19:16
