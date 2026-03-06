Video Magazin Selma Konak, geçen yıl hayatını kaybeden eşi Volkan Konak ve kızının videosunu paylaştı | Video
06.03.2026 | 09:47

Selma Konak, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden eşi Volkan Konak ve kızının videosunu paylaştı. O paylaşım Volkan Konak'ın sevenlerini duygulandırdı.

