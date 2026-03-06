Berkay Şahin ve eşinden müjdeli haber! Üçüncü çocuk haberini böyle duyurdular!

06.03.2026 | 19:47

Ünlü şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin’den sevindiren haber bugün geldi. Berkay ve Özlem Ada Şahin, bugün sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla üçüncü çocuk haberini hayranlarına müjdeledi. İşte ünlü çiftin o paylaşımları!