Minik Atlas babasını elleriyle besledi! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın uçak yolculuğu kalpleri eritti... | Video
07.03.2026 | 15:27
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas ile çıktıkları uçak yolculuğundan paylaştıkları o kareyle sosyal medyayı adeta salladı. Küçük Atlas'ın babasını elleriyle beslediği o anlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak takipçilerinin içini ısıttı.
