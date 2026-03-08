Video Dünya İsrail, Lübnan’da üç katlı binaya saldırdı: en az 19 ölü | Video
İsrail, Lübnan’da üç katlı binaya saldırdı: en az 19 ölü | Video

08.03.2026 | 13:34

İsrail güçlerinin Lübnan’ın güneyindeki Sir el Gharbiyeh köyünde üç katlı bir binaya düzenlediği saldırıda en az 19 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, ABD iş birliğinde İran'a yönelik saldırılarına devam ederken, Lübnan'a da yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentini hedef aldı. Sir el Gharbiyeh köyünde üç katlı bir binaya düzenlenen hava saldırısında en az 19 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, hayatını kaybedenlerin arasında çok sayıda çocuğun bulunduğunu bildirdi. Haberde, sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin enkaz çalışmalarına başladığı belirtildi.
