İsrail'den Lübnan ve İran'a yeni saldırılar | Video 11.03.2026 | 07:47 İsrai, İran'daki rejime ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Hizbullah hedeflerine yönelik yeni saldırıların yapıldığını açıkladı.

İsrail, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail'den yapılan açıklamada, İran'daki rejime ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Dahiye bölgesinde bulunan Hizbullah hedeflerine yönelik yeni saldırıların yapıldığı bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, saldırıların yerleşim yerlerini hedef aldığı ve zarara yol açtığı görüldü.