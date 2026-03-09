Son dakika | İsrail’den İran ve Lübnan’a yeni saldırılar | Video 09.03.2026 | 07:58 İsrail'den yapılan açıklamada, İran’daki rejime ait hedeflere ve Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hizbullah hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiği bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, İran ve Lübnan'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İsrail'den yapılan açıklamada, İran'da rejime ait hedeflerin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ise Hizbullah hedeflerinin vurulduğu kaydedildi. Lübnan basını, Beyrut'un güney banliyölerinde şiddetli patlamaların meydana geldiğini ve birçok bölgeden dumanların yükseldiğini aktardı.