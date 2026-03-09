Son dakika | İran’dan BAE’ye yeni füze ve İHA saldırıları | Video
09.03.2026 | 07:58
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olduğunu duyurarak, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda İran'dan gelen bu tehditlere karşılık veriyor" açıklamasında bulundu.
00:35
