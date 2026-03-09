Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın evine silahlı saldırı! 10 el ateş açıldı | Video

09.03.2026 | 09:06

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın Los Angeles'taki evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın AR-15 tipi piyade tüfeği ile Rihanna'nın evine 10 el ateş ettiği, ölü veya yaralının bulunmadığı açıklandı.