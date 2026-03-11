Video Dünya İran’dan İsrail’e 3 dalgalık füze saldırısı | Video
11.03.2026 | 07:48

İsrail ordusu, gece boyunca İran’dan İsrail’e 3 dalga füze saldırısı yapıldığını açıkladı. Saldırılarda yaralanan kimsenin olmadığı belirtilirken, bazı füzelerin Tel Aviv'de isabet ettiği iddia edildi.

İran, İsrail'e karşı yeni misillemeler gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, gece boyunca İran'dan İsrail'e 3 dalga füze saldırısı yapıldığı bildirildi. Saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara girme çağrısı yapıldığı aktarıldı. Tehdidin geçmesinin ardından güvenlik uyarılarının yürürlükten kaldırıldığı kaydedilirken, füzelerden kaçının önlendiğine dair bilgi verilmedi. Magen David Adom ambulans servisi, ilk belirlemelere göre saldırılarda yaralanan kimsenin olmadığını açıkladı. Sosyal medya paylaşımlarında ise, İran'dan fırlatılan füzelerden bazılarının önlenemediği ve Tel Aviv'e isabet ettiği iddia edildi.
