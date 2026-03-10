İran yine "Hürremşehr" ile vurdu: 2 ölü! A Haber Tel Aviv'de vurulan bölgeyi görüntüledi | Video
10.03.2026 | 12:12
İran ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken, İsrail'in başkenti Tel Aviv semalarında peş peşe patlama sesleri yankılandı. İsrail'in "Demir Kubbe" hava savunma sisteminin çaresiz kaldığı ve radarlarının kör edildiği saldırılarda İran, misket bombası taşıyan yeni nesil "Hürremşehr" füzeleriyle Tel Aviv'in kalbini vurdu. Bölgedeki sıcak gelişmeleri Tel Aviv'den anbean aktaran A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu, korku dolu o anları canlı yayında anlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:41
00:17
ABD, İran’ın füze rampalarını vurdu | Video 10.03.2026 | 07:28
03:19
İran'daki okul ABD yapımı seyir füzesi ile vurulmuş | Video 09.03.2026 | 14:19
00:08
00:35
02:38
Son dakika | Bahreyn'de petrol tesisine saldırı | Video 09.03.2026 | 08:27
00:35
Son dakika | İran’dan BAE’ye yeni füze ve İHA saldırıları | Video 09.03.2026 | 07:58
00:09
Son dakika | İsrail’den İran ve Lübnan’a yeni saldırılar | Video 09.03.2026 | 07:58
02:35
SON DAKİKA | İran füzelerle İsrail'i vurdu | Video 08.03.2026 | 15:29
04:33
00:12
İsrail, Lübnan’da üç katlı binaya saldırdı: en az 19 ölü | Video 08.03.2026 | 13:34
00:56
00:19
İsrail Beyrut'taki bir otel binasını vurdu: 4 ölü, 10 yaralı | Video 08.03.2026 | 09:04
00:11
İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım | Video 08.03.2026 | 08:56
00:09
Norveç’teki ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama | Video 08.03.2026 | 08:50
06:05
İran'ın hedef aldığı Beyt Şemeş'teki yıkımı A Haber görüntüledi | Video 07.03.2026 | 14:30
01:05
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar geçici olarak askıya alındı | Video 07.03.2026 | 12:19
00:41
Erbil'de otel yakınlarında İHA saldırısı: 4 İHA imha edildi | Video 07.03.2026 | 10:33
08:28
Son dakika | İsrail polisi A Haber ekibini alıkoydu | Video 06.03.2026 | 15:29
00:16
Hamaney'in konutu böyle vuruldu | Video 06.03.2026 | 14:51