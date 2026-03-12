Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 11 yaralı
12.03.2026 | 19:08
Mersin'in Anamur ilçesi sınırlarına işçilerin olduğu minibüs uçurumdan yuvarlandı, 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
