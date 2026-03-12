Video Yaşam Konya'da fizik öğretmeninin geliştirdiği "damar bulucu" sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracak | Video
Konya'da fizik öğretmeninin geliştirdiği

Konya'da fizik öğretmeninin geliştirdiği "damar bulucu" sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracak | Video

12.03.2026 | 11:42

Konya'daki Selçuklu Bilim Sanat Merkezi'nde fizik öğretmeni olarak görev yapan Fikret Erdoğdu, bir öğrencisinden ilham alarak geliştirdiği "damar bulucu" cihazı ile farklı ışık dalga boylarını kullanarak yüzeysel damarların görünürlüğünü sağladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Erdoğdu, yaptığı açıklamada, çalıştığı kurumda öğrencilerle son 4 yılda 250'den fazla proje hazırladıklarını, onlarca patent başvurusunda bulunduklarını söyledi.


Geçen yıl TEKNOFEST'te Türkiye finalisti olan bir grup üniversite öğrencisiyle çalıştıkları sırada bir öğrencinin reflektörlerle yüzeysel damarların görünür hale gelmesi fikrini geliştirdiklerini dile getiren Erdoğdu, "Bir proje için birlikte çalıştığımız öğrencim Buğra Çelebi bu fikri ortaya attı. Bu 5 yıllık bir çalışmanın ürünü. Çalışma sonunda cihazın patentini almak için başvuruda bulunduk, süreç devam ediyor." dedi.


"Farklı ışık dalga boyları ile özel filogramlar, reflektörler kullanarak yüzeysel damarların görünürlüğünü sağlıyoruz"
Erdoğdu, geliştirdikleri "damar bulucu" cihazın benzerlerinin olduğunu ancak kimyasallar ve radyasyonla çalıştığı için hastalar açısından risk oluşturduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Farklı ışık dalga boyları ile özel filogramlar, reflektörler kullanarak yüzeysel damarların görünürlüğünü sağlıyoruz. Bu projedeki fikri, farklı konularda kullandığımız için çok fazla detay veremeyeceğim. Bu projeyle bağlantılı iki tane daha farklı çalışmamız var. Türkiye'ye yurt dışından gelen cihazlar yaklaşık 300 bin-400 bin lira. Bu cihazı onların yanında yüzde 1'i gibi maliyetle şu an üretebilir durumdayız. Bunu da inşallah devlet kurumlarımızın desteğiyle daha da alt rakamlara üretip, Türk Kızılay başta olmak üzere tüm kurumlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Yurt dışında da yine aynı şekilde Türkiye üzerinden satılacak. Çünkü dünya üzerindeki tescilini de almak temel hedefimiz."
Sağlık çalışanlarının hastaların damarlarını bulmak için yöntemleri olduğunu ancak bebekler, yaşlılar, diyabet ve onkoloji hastaları gibi insanların damarlarının bulunmasının zor olduğunu belirten Erdoğdu, bu işlemin hem hastanın canını yaktığını hem de sağlık çalışanı açısından stres sebebi olduğunu anlattı.


Erdoğdu, bazı durumlarda damarın bulunmasının imkansız hale gelebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Bu durumda personelimiz deneyimlerine dayandırarak olması en muhtemel yerlerden damar yolunu açıyor. Defalarca açılıyor ve kişi zarar görüyor, canı acıyor. Projeyle bunu minimize etmeyi hedefledik. Büyük ölçüde aldığımız dönüşler, sonucun olumlu olduğunu gösterdi. AFAD gönüllüsüyüm. Özellikle enkaz altından çıkmadan önce damar yolunun açılması gerekiyor. En çok da bu insanlarımız için akut birimlerimizin işine yarayacağını düşündüğümüz bir tasarım. Onu düşünerek geliştirdik."


"27 ürün ürettik. Bunlar sağlık çalışanları tarafından kullanıldı, denendi"
Projeyi geliştirirken sağlık çalışanlarının da tecrübelerinden yararlandıklarını vurgulayan Erdoğdu, "Şu an geliştirdiğimiz elle taşınan prototipi var ama sabit masa üzerinde kullanılabilecek veya farklı amaçla geliştirilecek farklı prototip tasarımlarımız da var. 27 ürün ürettik. Bunlar sağlık çalışanları tarafından kullanıldı, denendi. Onların yönlendirmeleri neticesinde nihai şeklini oluşturduk." ifadesini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Konya’da fizik öğretmeninin geliştirdiği damar bulucu sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracak | Video 03:37
Konya'da fizik öğretmeninin geliştirdiği "damar bulucu" sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracak | Video 12.03.2026 | 11:42
Konya’da okulda dehşet saçmıştı! Milli haltercinin darbettiği kardeşler konuştu: Asıl zorbalığa biz uğradık | Video 06:43
Konya'da okulda dehşet saçmıştı! Milli haltercinin darbettiği kardeşler konuştu: "Asıl zorbalığa biz uğradık" | Video 12.03.2026 | 11:28
Sarıyer’de virajı alamayan 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu! 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 01:50
Sarıyer'de virajı alamayan 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu! 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 12.03.2026 | 11:09
Karaman’da bir kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 01:20
Karaman'da bir kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 12.03.2026 | 11:06
Sarıyer’de 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu: 4 yaralı | Video 01:50
Sarıyer'de 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu: 4 yaralı | Video 12.03.2026 | 11:03
Havai fişekleri peş peşe arkadaşlarının üzerine ateşledi | Video 00:34
Havai fişekleri peş peşe arkadaşlarının üzerine ateşledi | Video 12.03.2026 | 10:55
Müge Anlı ile Güven Bana Bilişim Sınıfı açıldı | Video 05:09
Müge Anlı ile Güven Bana Bilişim Sınıfı açıldı | Video 12.03.2026 | 10:40
Beyoğlu’nda kendisini darbeden adamı silahla vurdu: Beni vuranı tanımıyorum | Video 00:29
Beyoğlu’nda kendisini darbeden adamı silahla vurdu: "Beni vuranı tanımıyorum" | Video 12.03.2026 | 10:18
Sultanbeyli’de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı | Video 00:46
Sultanbeyli'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı | Video 12.03.2026 | 09:50
Bursa’da apartmanın çatı katında yangın | Video 00:44
Bursa'da apartmanın çatı katında yangın | Video 12.03.2026 | 08:45
Erzincan’da iki vaşak böyle görüntülendi | Video 00:24
Erzincan’da iki vaşak böyle görüntülendi | Video 12.03.2026 | 08:06
Hatay’da bir evin kurşunlanma anı kamerada | Video 00:41
Hatay’da bir evin kurşunlanma anı kamerada | Video 12.03.2026 | 07:46
Hatay’da 45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı | Video 00:33
Hatay'da 45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı | Video 12.03.2026 | 07:46
Motosiklete çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı | Video 01:01
Motosiklete çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı | Video 12.03.2026 | 07:25
Mersin’de motosikleti ön tekerini kaldıran sürücüye 21 bin 694 lira ceza | Video 00:43
Mersin'de motosikleti ön tekerini kaldıran sürücüye 21 bin 694 lira ceza | Video 12.03.2026 | 07:25
Kütahya’da babanın çatıdan attığı demir oğlunun ölümüne neden oldu | Video 01:04
Kütahya’da babanın çatıdan attığı demir oğlunun ölümüne neden oldu | Video 12.03.2026 | 07:13
Adana’da bir genç dehşet saçtı: Kendimi ve evi yakacağım | Video 04:24
Adana’da bir genç dehşet saçtı: "Kendimi ve evi yakacağım" | Video 12.03.2026 | 07:13
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 00:14
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 11.03.2026 | 22:28
Esra Erol Uluslararası Yardım İşaretini Programda Uygulamalı Gösterdi 00:26
Esra Erol Uluslararası Yardım İşaretini Programda Uygulamalı Gösterdi 11.03.2026 | 21:14
Bahçesaray’daki minik hasta helikopter ambulansla Van’a sevk edildi 01:36
Bahçesaray'daki minik hasta helikopter ambulansla Van'a sevk edildi 11.03.2026 | 21:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY