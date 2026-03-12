Konya'da okulda dehşet saçmıştı! Milli haltercinin darbettiği kardeşler konuştu: "Asıl zorbalığa biz uğradık" | Video

12.03.2026 | 11:28

Konya'da kız kardeşine "akran zorbalığı" yapıldığı iddiasıyla okulu basıp iki öğrenciyi acımasızca darbeden Avrupa şampiyonu milli halterci S.B.K. hakkındaki iddialara, mağdur kardeşlerden yanıt geldi. Okul koridorunda tekme ve yumrukların hedefi olan E.İ. ve kız kardeşi A.İ., "Biz o kızı tanımıyoruz bile, asıl mağdur biziz" diyerek yaşadıkları dehşeti anlattı.