Tokat Valisi Köklü: "Deprem sonrası çok şükür bizi üzecek bir konu gerçekleşmedi" | Video
13.03.2026 | 07:30
Tokat'ta 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından Niksar'da incelemelerde bulunan Tokat Valisi Abdullah Köklü, "İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi bir hasar yok" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı entübe edildi | Video 13.03.2026 | 08:12
00:17
Son dakika... Tokat'ta 5.5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 13.03.2026 | 07:41
01:50
Tokat'taki deprem Ordu'da da hissedildi: O anlar kameralarda | Video 13.03.2026 | 07:31
02:07
04:49
Son dakika... Niksar'da 5,5 büyüklüğünde deprem anı kamerada | Video 13.03.2026 | 07:29
00:57
Çankırı'da iki grup arasındaki yumruklu kavga kamerada | Video 13.03.2026 | 07:29
02:52
00:45
Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 11 yaralı 12.03.2026 | 19:08
02:52
02:18
03:37
06:43
00:55
01:50
01:20
Karaman'da bir kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 12.03.2026 | 11:06
01:50
Sarıyer'de 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu: 4 yaralı | Video 12.03.2026 | 11:03
00:34
Havai fişekleri peş peşe arkadaşlarının üzerine ateşledi | Video 12.03.2026 | 10:55
05:09
Müge Anlı ile Güven Bana Bilişim Sınıfı açıldı | Video 12.03.2026 | 10:40
00:29