Tokat'taki deprem Ordu'da da hissedildi: O anlar kameralarda | Video

13.03.2026 | 07:31

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilirken, Ordu'da depremin hissedildiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.37 kilometre olarak kaydedildi. AFAD gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.


Niksar ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti, komşu ilçe Ünye'de güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Sarsıntı anı; ilçenin Tekkiraz Mahallesi'ndeki bir evin kamerasına ve Liseler Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik sistemine saniye saniye yansıdı.


Öte yandan Ünye'de bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde akvaryum içerisindeki balıkların deprem anında panik halinde hareket etmeye başladıkları dikkat çekti. Deprem sırasında iş yerindeki bazı eşyaların sallandığı anlar da kameralara yansıdı.

