Video Yaşam Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de açıklamalarda bulundu | Video
13.03.2026 | 09:12

Son dakika haberi: Tokat’ın Niksar İlçesi’nde saat 03.35’te 5.5 büyüklüğündeki deprem, büyük paniğe yol açtı. Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerinde de hissedilen deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı. Tokat’ta eğitime 1 gün ara verilirken deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, korkutan depremi A Haber’de yorumladı. Daha önce 1942’de aynı bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini hatırlatan Ersoy, “Depremin yıkıcılığı zemine ve sığ olmasına bağlı. Deprem dalgaları zemine yakın olduğu için daha geniş alana yayılıyor. Böyle bir deprem Ankara’da bile hissedilmiş olabilir” ifadelerini kullandı. İşte detaylar

