Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik o soruya 2 adım kala öyle bir karar verdi ki!
13.03.2026 | 00:27
ATV’nin beğeniyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerini ekrana kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar ilgiyle izlendi. Yarışmaya katılan Doruk Sözen isimli yarışmacı, 500 bin TL’lik o soruyu açtırabilecekken verdiği kararla yarışmaya damga vurdu. İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!
