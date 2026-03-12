Eski rol arkadaşları Cansel Elçin ve Tuba Büyüküstün Paris’te buluştu!

12.03.2026 | 23:47

Eski rol arkadaşları Cansel Elçin ve Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz gün Paris’te bir araya geldi. Cansel Elçin ve minik oğlu Atlas, Tuba Büyüküstün’le Paris sokaklarında vakit geçirdi. O anlar takipçilerin büyük beğenisini kazandı. İşte iki ünlü oyuncunun o eğlenceli anları!