Video Magazin Eski rol arkadaşları Cansel Elçin ve Tuba Büyüküstün Paris’te buluştu!
Eski rol arkadaşları Cansel Elçin ve Tuba Büyüküstün Paris’te buluştu!

Eski rol arkadaşları Cansel Elçin ve Tuba Büyüküstün Paris’te buluştu!

12.03.2026 | 23:47

Eski rol arkadaşları Cansel Elçin ve Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz gün Paris’te bir araya geldi. Cansel Elçin ve minik oğlu Atlas, Tuba Büyüküstün’le Paris sokaklarında vakit geçirdi. O anlar takipçilerin büyük beğenisini kazandı. İşte iki ünlü oyuncunun o eğlenceli anları!

