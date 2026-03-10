Video Magazin Yeşilçam'ın yıldızı Aynur Aydan gözyaşlarıyla seslendi: "Ben hâlâ oynamak istiyorum" | Video
Yeşilçam'ın yıldızı Aynur Aydan gözyaşlarıyla seslendi:

10.03.2026 | 09:49

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Aynur Aydan, yıllar sonra yaptığı çağrıyla yürek burktu. Sinemaya duyduğu özlemi dile getirirken gözyaşlarına hakim olamayan usta oyuncu, yönetmen ve yapımcılara seslenerek yeniden beyaz perdeye dönmek istediğini açıkladı.

