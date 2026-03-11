Video Magazin Kafasına 7 dikiş atılmıştı! Semicenk’in son sağlık durumu nasıl?
Kafasına 7 dikiş atılmıştı! Semicenk’in son sağlık durumu nasıl?

Kafasına 7 dikiş atılmıştı! Semicenk’in son sağlık durumu nasıl?

11.03.2026 | 20:01

Ünlü şarkıcı Semicenk, geçtiğimiz günlerde evinde düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştı. Kafasına 7 dikiş atılan Semicenk’in sağlık durumu hayranlarını korkutmuştu. Bugün ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. İşte Semicenk’in son sağlık durumu!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kafasına 7 dikiş atılmıştı! Semicenk’in son sağlık durumu nasıl? 00:08
Kafasına 7 dikiş atılmıştı! Semicenk’in son sağlık durumu nasıl? 11.03.2026 | 20:01
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’dan romantik video! Eşini öpücüklere boğdu... | Video 00:13
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan romantik video! Eşini öpücüklere boğdu... | Video 11.03.2026 | 09:22
Yeşilçam’ın yıldızı Aynur Aydan gözyaşlarıyla seslendi: Ben hâlâ oynamak istiyorum | Video 00:45
Yeşilçam'ın yıldızı Aynur Aydan gözyaşlarıyla seslendi: "Ben hâlâ oynamak istiyorum" | Video 10.03.2026 | 09:49
Murat Başaran ‘Kabe’de hacılar Hu Der Allah’ ilahisini okudu | Video 00:27
Murat Başaran ‘Kabe’de hacılar Hu Der Allah’ ilahisini okudu | Video 10.03.2026 | 08:51
Şarkıcı Keremcem mutfağa girdi! Kedisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı... | Video 00:22
Şarkıcı Keremcem mutfağa girdi! Kedisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı... | Video 09.03.2026 | 14:19
‘Şarkıyı kısa tutalım’ sözüne kızan Mustafa Topaloğlu sahneyi terk etti! 00:34
‘Şarkıyı kısa tutalım’ sözüne kızan Mustafa Topaloğlu sahneyi terk etti! 08.03.2026 | 22:49
Emir Can İğrek minik hayranı ile beraber söyledi | Video 00:24
Emir Can İğrek minik hayranı ile beraber söyledi | Video 08.03.2026 | 14:22
Aynı Yağmur Altında setinde derbi rüzgarı! Hülya Avşar ve Birand Tunca iddiaya girdi: Beşiktaş mı kazanacak Galatasaray mı? | Video 01:00
"Aynı Yağmur Altında" setinde derbi rüzgarı! Hülya Avşar ve Birand Tunca iddiaya girdi: "Beşiktaş mı kazanacak Galatasaray mı? | Video 07.03.2026 | 17:07
Minik Atlas babasını elleriyle besledi! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın uçak yolculuğu kalpleri eritti... | Video 00:15
Minik Atlas babasını elleriyle besledi! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın uçak yolculuğu kalpleri eritti... | Video 07.03.2026 | 15:27
Berkay Şahin ve eşinden müjdeli haber! Üçüncü çocuk haberini böyle duyurdular! 00:12
Berkay Şahin ve eşinden müjdeli haber! Üçüncü çocuk haberini böyle duyurdular! 06.03.2026 | 19:47
Samet Akaydin eşi Hazal Çağlar’a aşkını bir kez daha ilan etti 00:31
Samet Akaydin eşi Hazal Çağlar’a aşkını bir kez daha ilan etti 06.03.2026 | 19:16
Selma Konak, geçen yıl hayatını kaybeden eşi Volkan Konak ve kızının videosunu paylaştı | Video 00:38
Selma Konak, geçen yıl hayatını kaybeden eşi Volkan Konak ve kızının videosunu paylaştı | Video 06.03.2026 | 09:47
Brooklyn Beckham yeni yaşını eşi Nicola Peltz ile birlikte böyle kutladı | Video 00:37
Brooklyn Beckham yeni yaşını eşi Nicola Peltz ile birlikte böyle kutladı | Video 06.03.2026 | 09:44
İlker Aksum’un minik kızı Lila yine iştahlı halleriyle güldürdü! İşte o anlar! 00:16
İlker Aksum’un minik kızı Lila yine iştahlı halleriyle güldürdü! İşte o anlar! 05.03.2026 | 20:38
Evinde düşüp bayıldı! Hastaneye kaldırılan Semicenk hayranlarını korkuttu! 00:07
Evinde düşüp bayıldı! Hastaneye kaldırılan Semicenk hayranlarını korkuttu! 05.03.2026 | 19:51
Zehra Çilingiroğlu’ndan babası Kaya Çilingiroğlu ile golf öncesi keyifli paylaşım! | Video 00:07
Zehra Çilingiroğlu'ndan babası Kaya Çilingiroğlu ile golf öncesi keyifli paylaşım! | Video 05.03.2026 | 14:57
Yeşilçam yıldızı Hale Soygazi yıllar sonra yeniden ortaya çıktı! 00:30
Yeşilçam yıldızı Hale Soygazi yıllar sonra yeniden ortaya çıktı! 04.03.2026 | 20:50
Taner Ölmez’den baba-oğul şovu! Eşi Ece Çeşmioğlu paylaştı: Eğlenceli anlara beğeni yağdı... 00:16
Taner Ölmez'den baba-oğul şovu! Eşi Ece Çeşmioğlu paylaştı: Eğlenceli anlara beğeni yağdı... 04.03.2026 | 10:01
İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli’ye ’Allı Gelin’ sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı... 00:16
İdo Tatlıses romantizmin zirvesinde! Yasemin Şefkatli'ye 'Allı Gelin' sürprizi: Neye uğradığını şaşırdı... 04.03.2026 | 10:17
Filozof Atakan 6 yıl sonra video yayınladı: İnanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı! 00:20
Filozof Atakan 6 yıl sonra video yayınladı: İnanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı! 04.03.2026 | 08:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY