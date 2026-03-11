Kafasına 7 dikiş atılmıştı! Semicenk’in son sağlık durumu nasıl?
11.03.2026 | 20:01
Ünlü şarkıcı Semicenk, geçtiğimiz günlerde evinde düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştı. Kafasına 7 dikiş atılan Semicenk’in sağlık durumu hayranlarını korkutmuştu. Bugün ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. İşte Semicenk’in son sağlık durumu!
Kafasına 7 dikiş atılmıştı! Semicenk'in son sağlık durumu nasıl?
