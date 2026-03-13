Son dakika... Niksar'da 5,5 büyüklüğünde deprem anı kamerada | Video 13.03.2026 | 07:29 Son dakika haberleri... Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

AFAD verilerine göre saat 03.35'te merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tokat ve çevre illerden hissedildi. Paniğe neden olan depremde insanlar sokaklar döküldü. Tedbir amaçlı öğrenci yurtları tahliye edildi. Sivas'ta hissedilen depremde Kredi Yurtlar Kurumu (YKY) öğrenci yurtlarındaki öğrenciler yatakhanelerini boşaltarak dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre depremden kaynaklı yıkım, can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.