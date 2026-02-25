İkinci el otomobilde sert fren: Fiyatlar çakıldı! Peki bu düşüşün nedeni ne? İşte ayrıntılar... | Video
25.02.2026 | 10:42
İkinci el otomobil piyasasında satışlar yavaşladı, fiyatlarda yüzde 5,9'luk düşüş yaşandı. Uzmanlar, Ramazan ayı ve düşük talebin etkisiyle gerileyen fiyatların bayram öncesi yeniden hareketlenebileceğini belirtiyor. Ticaret Bakanlığı'nın sahte ilanları engelleyen düzenlemeleriyle piyasada gerçek fiyatların oluştuğu vurgulanıyor.
