“Hatay’ın her bir köşesine ektiğimiz umut yeşerdi” | Video

16.03.2026 | 10:28

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nce Hatay’ın Kumlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde kurulan Türkiye’nin ilk kırsal uydu kentinde 21 mahalleden gelen vatandaşlar, modern köy evlerinde yaşamlarını sürdürüyor. Mahalleden görüntüler paylaşan Bakan Murat Kurum, ev sahiplerinden Mehmet Alkışar’ın “Şimdi bundan daha mutlu olur mu?” sözlerini alıntılayarak “Hatay’ın her bir köşesine ektiğimiz umut yeşerdi, büyüdü, bütün yuvalarımızı sardı. Kumlu köy evlerimiz” mesajını verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Asrın Felaketi'nin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentini kurdu. Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 21 mahallede yaşayan vatandaşlar için 656'sı betonarme, 121'i hafif çelik yapı olmak üzere 777 köy evi inşa edildi.

BAKAN KURUM: HATAY'IN HER BİR KÖŞESİNE EKTİĞİMİZ UMUT YEŞERDİ

Evine kavuşan Mehmet Alkışar'ın "Şimdi bundan daha mutlu olur mu?" sözlerini alıntılayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından "Hatay'ın her bir köşesine ektiğimiz umut yeşerdi, büyüdü, bütün yuvalarımızı sardı. Kumlu köy evlerimiz" paylaşımını yaptı. Ev sahibi Mehmet Alkışar evlerinin çok büyük olduğundan bahsederek, "Bak mutfak hariç toplam 4 oda var. 4 artı 1 yani. Beklediğimden daha geniş oldu. Depreme dayanıklı yapıldı. Kullanılan demirin haddi hesabı yok. Mutluyuz, şimdi bundan daha mutlu olur mu? Devlet evini vermiş sana" şeklinde konuştu.

"BURADA KOCAMAN BİR ŞEHİR OLUŞTURDULAR"

Görüntülerde yer alan Necla Düşmez, evlerinin hayal ettiklerinden daha güzel olduğunu belirterek, "Bir senede bitirdiler. Bayağı emek vermişler evlere. Kocaman bir şehir oluşturdular burada. Boş yer kalmadı her yeri köy evi yaptılar. Evler sağlam. Deprem korkumuz var ama devlet o kadar sağlam yapmış ki artık sıkıntımız yok" dedi. Ev sahibi Firdevs Çınar ise anahtarı teslim aldıkları andaki mutluluklarını şu sözlerle dile getirdi: Bize kilitleri verdiler, açtık. Öyle bir sevindik. Ancak bu kadar yani. Çok güzel yapmışlar. Gece kalkıyorum, yürüyorum, bakıyorum evlere. Ne de yalan söyleyeyim bu evin benim olduğuna hala inanamıyorum. Turp ektik, maydanoz ektik. Tere ektik. Her şeyi, her şeyi ektik. Portakal ağacı, elma ağacı, zeytin ağacı her şeyi ektik. Gelen hayret ediyor evlere. Misafirler geliyor. Akrabalar da çok seviniyorlar. 'Helal olsun hükümetimize. Bize böyle keşke bir yer nasip olsa' diyorlar. Eline sağlık. Kocaman bir şehir kurmuşlar.

"DEPREM KORKUSUNU BU EVDE YAŞAMIYORUM"

Firdevs Çınar'ın eşi Mehmet Çınar da artık deprem korkusu yaşamadıklarını vurgulayarak, "Deprem korkusunu bu evde yaşamıyorum. Gözümüzle gördük. Çok demir kullandılar, evler sağlam. Şu yollara bak. Allah'a binlerce şükür. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY