Turkcell'den Yaşlılara Saygı Haftası'na özel 'Dijital Bahar Büyük Yarış' etkinliği | Video 24.03.2026 | 15:45 Turkcell, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Dijital Bahar sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Yaşlılara Saygı Haftası'na özel anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Büyüklerimizin teknolojiyi bilinçli ve güvenli şekilde kullanmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde "Dijital Bahar Büyük Yarış" etkinliği gerçekleştirildi. İstanbul, Kocaeli, Eskişehir ve Ankara'daki huzurevlerinde bulunan teknoloji salonlarında kurulan yarış arabası simülatörlerinde en iyi dereceyi elde eden dört huzurevi sakini, Turkcell Genel Müdürlüğü'nde misafir edildi. 2026'da 10 şehirde 10 farklı huzurevinde daha teknoloji salonu kuracaklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Dijital Bahar Teknoloji Salonları'nın sayısının 30'a ulaşacağını belirtti.