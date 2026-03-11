Video Haber Son dakika... İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka cezaları" açıklaması| Video
Son dakika... İçişleri Bakanı Çiftçi'den

Son dakika... İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka cezaları" açıklaması| Video

11.03.2026 | 13:36

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Oynanan, değiştirilen plakalarla ilgili vatandaşımıza 1 Nisan'a kadar süre verdik. O döneme kadar genelde rehberlik yapacağız, herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Talimat verdim, uygulanan cezaları da sileceğiz." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çiftçi, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Talimatıyla APP (standart dışı) plaka denetimlerinde kesilen cezaların iptal edildiğine dair haberlerin anımsatılması üzerine Çiftçi, APP plakalarla ilgili sahada bir yığılma gördüğünü ve bununla alakalı bir tedbir alınmasına dair değerlendirme yaptıklarını söyledi.


Çiftçi, şöyle konuştu:
"APP plakalarla ilgili Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilen plakaları kabul ediyoruz, onlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Onları geçerli kabul ediyoruz, onlara herhangi bir cezai işlem de uygulamayacağız. Yalnız vatandaş TŞOF'ten plakayı aldıktan sonra eğer plaka üzerinde herhangi bir oynama veya değişiklik yapmışsa bunun 4 bin lira para cezası var."


Bunun dışında yetkili olmayan yerlerde yaptırılan plakaların da bulunduğunu anlatan Çiftçi, "Biz onlara sahte plakalar diyoruz. Onlarla ilgili müeyyideler biraz daha ağır, 140 bin lira civarında... Bu, şu anda yürürlükte. Onunla ilgili sadece işin plaka tarafı değil, güvenlik tarafı var, terörle mücadele boyutu var, uyuşturucuda, düzensiz göçte kullanılması var. Yani işin bir kamu güvenliği tarafı da var. Dolayısıyla sahte plakalarla ilgili düzenleme yürürlükte, onunla ilgili herhangi bir esnetme yok." dedi.


İçişleri Bakanı Çiftçi, şöyle devam etti:
"Oynanan, değiştirilen plakalarla ilgili vatandaşımıza 1 Nisan'a kadar süre verdik. O döneme kadar genelde rehberlik yapacağız, herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Talimat verdim, uygulanan cezaları da sileceğiz."


Plakaların nasıl bastırılacağının ilgili yönetmelikte tarif edildiğinin altını çizen Çiftçi, bu kurallara uyulmadığında plaka okuma sistemlerinin bu plakaları tanımadığını anlattı.


Çiftçi, araçlardaki multimedya sistemleriyle ilgili de çalışma yaptıklarını bildirdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika... İçişleri Bakanı Çiftçi’den plaka cezaları açıklaması| Video 02:13
Son dakika... İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka cezaları" açıklaması| Video 11.03.2026 | 13:36
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram ikramiyesi ve emekli maaşı açıklaması | Video 01:40
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesi ve emekli maaşı açıklaması | Video 11.03.2026 | 13:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır 46:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır 11.03.2026 | 13:15
Bakan Bayraktar  Enerjimizi tedarik etmemizde sıkıntı yok | Video 07:05
Bakan Bayraktar  "Enerjimizi tedarik etmemizde sıkıntı yok" | Video 11.03.2026 | 10:12
Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: Gözaltılar var | Video 00:40
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var | Video 11.03.2026 | 09:34
Son dakika... Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem | Video 00:33
Son dakika... Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem | Video 11.03.2026 | 08:30
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video 00:37
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video 10.03.2026 | 08:18
Kabine toplandı... 3 kritik başlık masada | Video 00:50
Kabine toplandı... 3 kritik başlık masada | Video 09.03.2026 | 16:09
İran füzesi hava sahamızda imha edildi | Video 01:24
İran füzesi hava sahamızda imha edildi | Video 09.03.2026 | 15:27
Son dakika | MSB: İran Füzesi hava sahamızda düşürüldü | Video 15:33
Son dakika | MSB: İran Füzesi hava sahamızda düşürüldü | Video 09.03.2026 | 15:07
Türk F-16’ları KKTC’de | Video 01:27
Türk F-16'ları KKTC'de | Video 09.03.2026 | 14:00
Denizli’de 5,1’lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 00:17
Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 09.03.2026 | 13:12
Akdeniz’de göçmenleri taşıyan tekne battı: 15 ölü, 20 yaralı | Video 00:27
Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 15 ölü, 20 yaralı | Video 09.03.2026 | 10:48
Son dakika | Türk F-16’larından KKTC’de gövde gösterisi 00:42
Son dakika | Türk F-16'larından KKTC'de gövde gösterisi 09.03.2026 | 10:37
Van ve Hakkari’de 320 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 01:08
Van ve Hakkari’de 320 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 09.03.2026 | 10:32
Son dakika | KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandı | Video 02:20
Son dakika | KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandı | Video 09.03.2026 | 10:28
Son dakika | Denizli’de 5.1’lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:14
Son dakika | Denizli'de 5.1'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.03.2026 | 09:58
Son dakika | Denizli’de 5,1 büyüklüğünde deprem! Vali Köşger’den canlı yayında açıklama | Video 01:22
Son dakika | Denizli'de 5,1 büyüklüğünde deprem! Vali Köşger'den canlı yayında açıklama | Video 09.03.2026 | 09:53
Kabine toplanıyor! 3 kritik başlık masada! | Video 03:21
Kabine toplanıyor! 3 kritik başlık masada! | Video 09.03.2026 | 08:34
Siirt’te karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı 00:48
Siirt'te karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı 08.03.2026 | 22:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY