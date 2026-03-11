Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır

11.03.2026 | 13:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Dini Lider Ali Hamaney başta olmak üzere üst düzey isimlerin suikast yoluyla öldürüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran halkı her gün devam eden bombardımanla hayatta kalma mücadelesi veriyor." dedi. Erdoğan, bölgedeki savaşın büyümeden durdurulması gerektiğini belirterek "Diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak mümkün." dedi.