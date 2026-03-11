Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesi ve emekli maaşı açıklaması | Video

11.03.2026 | 13:20

Son dakika haberleri... AK Parti grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilere müjde! Emeklillere bir müjdesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplarına yatırıyoruz. Emekli maaşları da 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum." dedi.