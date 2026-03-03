SON DAKİKA: Bakan Bolat, 2026 Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı | Video
03.03.2026 | 11:44
Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bolat, "2026 şubat ayı ihracatımız yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.
