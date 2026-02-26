Kıyma 485, kuşbaşı 535 TL... Ramazan'da 'fırsatçılar' işbaşında! Vatandaşa ucuz et bırakmadılar | Video

26.02.2026 | 10:14

Ramazan ayı boyunca tüketicinin ucuz ete ulaşabilmesi için kıymanın kilosu 485 TL'ye, kuşbaşının ise 535 TL'ye sabitlendi. Vatandaşın ucuz ete ulaşabilmesi için başlatılan sabit fiyat kampanyası, fırsatçıların yeni oyunu nedeniyle sekteye uğradı. Kasaplar ve lokantaların yaptığı fırsatçılık nedeniyle, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde gitmelerine rağmen boş raflarla karşılaşmaya başladı.