Altın ve gümüşte savaş belirsizliği! Savaşın piyasalara faturası ne olacak? | Video
12.03.2026 | 12:22
Orta Doğu'daki savaş enerji ve finans piyasalarını sarstı. Savaşın piyasalara faturası ne olacak? Finans analisti İslam Memiş önemli açıklamalarda bulundu.
